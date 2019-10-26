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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Hırsızlık şüphelisi yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- Hırsızlık şüphelisi - Çalınan oto malzemelerinden detay Kahramanmaraş 'ta hırsızlık şüphelisi yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla S.A'yı (17) gözaltına aldı.Şüpheli S.A emniyetti işlemleri sırasında Şeh Adi ile Namık Kemal Mahallelerinde meydana gelen otodan hırsızlık olayını itiraf etti.Ekipler, şüphelinin itirafı doğrultusunda çalınan oto malzemelerini buldu.Şüpheli S.A'dan, çalınan malzemeleri satın alan kişi de yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilecek.

Akalan İtiraf Hırsız 

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