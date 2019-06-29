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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi turist, havalimanında yakalandı - ANTALYA

Hırsızlık şüphelisi turist, havalimanında yakalandı - ANTALYA

İşyeri güvenlik kamerasında hırsızlık anının görüntüsüHırsızlık şüphelisi turist, havalimanında yakalandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki bir işletmeden bilgisayar ve cüzdan çaldığı iddia edilen Kırgızistan uyruklu turist, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Side Mahallesi'ndeki bir işletmeden bilgisayar ile cüzdan çalındığı ihbarını alan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Kırgızistan uyruklu turist N.T. olduğunu tespit etti.Polis ekipleri, şüpheliyi ülkesine dönmek için gittiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına aldı.Turistin valizinde işletmeden çalışan bilgisayar ele geçirildi.İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli turist, tutuklandı.Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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