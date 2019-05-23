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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı - ADANA Video

Hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı - ADANA Video

- Hırsızlık şüphelisinin kaza yapınca yakalanması - Olay yerinden detaylar - Kaza yapan elektrikli bisikletin detay görüntüleri - Polis ekipleri ve bekçilerin olaya müdahalesiHırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandıADANA (AA) - Adana 'da vatandaşlar tarafından kovalanan hırsızlık şüphelisi, elektrikli bisikletiyle park halindeki minibüse çarpınca yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde vatandaşlar elektrikli bisikletiyle kağıt toplayan Suriye uyruklu bir kişiyi hırsızlık yaptığı iddiasıyla durdurmak istedi.Şüphelinin kaçması üzerine bir mahalle sakini şüpheliyi 01 NR 886 plakalı otomobiliyle bir süre kovaladı.Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybedince park halindeki 01 DZA 93 plakalı minibüse çarptı.Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.Aracın arkasındaki çuvalları inceleyen polis ekipleri, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akalan Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 

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