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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış - ADANA

Hırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış - ADANA

- Zanlıların olay yerine gelmesi - Zanlıların birinin uzaklaşıp başında paspas tutarak olay yerine dönmesi - Zanlıların kabloyu alıp uzaklaşması - Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıHırsızlık şüphelisi kameradan yüzünü paspasla gizlemeye çalışmış - Adana 'da bir tenis kortunun elektrik kablosunu çalan iki zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da tenis kortunun elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili tutuklanan iki hırsızlık zanlısından birinin paspasla yüzünü gizlemeye çalışması güvenlik kamerasınca görüntülendi.Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki tenis kortundan elektrik kablosu çalındığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüsünden olayı gerçekleştirenlerin iki kişi olduğunu belirledi.Eşkali belirlenen zanlılar Şahin C. ve Gökhan G. yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Şahin C'nin tenis kortundaki kamerayı fark ederek, yüzünü paspasla gizlemeye çalışması kayıtlara yansıdı.

Elektrik Kablosu Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

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