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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi kamerada - ADANA

Hırsızlık şüphelisi kamerada - ADANA

- Şüphelinin üç tekerlekli bisikletle gelişi - Şüphelinin mobilya mağazasından malzeme taşıması - Şüphelinin olay yerinden ayrılması Adana 'da hırsızlık şüphelisi kameradaADANA (AA) - Adana 'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Nazmi Kütük'ün mobilya mağazasının önüne park ettiği kamyonetinden mobilya malzemeleri ile tamir aletleri çalındı.Kütük'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Ekip, görüntülerden bir kişinin olayın ardından üç tekerlekli bisikletle bölgeden ayrıldığını tespit etti.Güvenli kamerasından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik Kamerası Mobilya Mağazası Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 

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