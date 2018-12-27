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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi kadından gazeteciye tepki: 'Sana ne? Sana mı kaldı?'

Hırsızlık şüphelisi kadından gazeteciye tepki: 'Sana ne? Sana mı kaldı?'

Adli Tıptan detay

Para Hırsızlığı Çelik Kapı Polis Ziynet Eşyası Hırsız 

-Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi
-tepki göstermesi
-detaylar

( KAYSERİ ) Hırsızlık şüphelisi kadından gazeteciye tepki: "Sana ne? Sana mı kaldı?" KAYSERİ

- Kayseri polisi, çelik kapı kilitlerini kırarak evlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolünde gazetecilerin 'Neden hırsızlık yapıyorsunuz?' sorusuna 1 kadın, "Sana ne? Sana mı kaldı?" diyerek tepki gösterdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 farklı çelik kapı kilitleri kırılmak suretiyle ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Serdar K. (34), Derya E. (23), Gülhanım C. (37), Reyhan G. (25) ve Sibel G.'yi (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkarken gazetecilerin 'Neden hırsızlık yapıyorsunuz?' sorusuna hırsızlık şüphelisi 1 kadın, "Sana ne? Sana mı kaldı?" diyerek tepki gösterdi.
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