Hırsızlık şüphelisi kaçarken yakalandı

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, yol uygulaması sırasında kaçan kişinin hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi 12 ayrı suçtan dosyası bulunduğu bilgisi edinildi. Jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayan H.E. adlı kişiyi kovalayarak yakalaması üzerine, araçta yapılan aramada kablo hırsızlığında kullanıldığı tahmin edilen birçok araç ve gereç ile 350 kilogram telefon kablosu ele geçirildi. Şüpheli H.E. Jandarma tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Daha sonra Tavşanlı Adliyesine sevk edilen H.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ehliyetsiz olan ve dur ihtarına uymayan şüpheli H.E.'ye 4 bin 379 TL para cezası uygulanarak kullandığı otomobil bağlandı.