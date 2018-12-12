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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi, iki kardeşi bıçakla yaraladı - ADANA

Hırsızlık şüphelisi, iki kardeşi bıçakla yaraladı - ADANA

- Yaralanan kişinin ambulanstan indirilmesi - Yaralının acil servise girdirilmesi - Acil servis önünde bekleyen ambulans - Hırsızlık yapılmak istenen minibüsHırsızlık şüphelisi, iki kardeşi bıçakla yaraladı - Adana 'da bir minibüsten hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli tarafından bıçaklanan kardeşler hastaneye kaldırıldı - Olayın ardından kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandıADANA (AA) - Adana 'da bir minibüsten hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli tarafından bıçaklanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde akrabalarına ait 01 M 0652 plakalı minibüse bir kişinin camdan girmeye çalıştığını fark eden Ahmet S, şüpheliye müdahale ettiği sırada elinden bıçakla yaralandı.Bu sırada şüpheli, kavga seslerini duyarak olaya müdahale eden ağabey Tuğrul S'yi de göğsünden bıçaklayıp olay yerinden yaya olarak kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuğrul S. Adana Şehir ve Ahmet S. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, elinde kan izleri bulunan şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte Yüreğir Otogarı civarında yakaladı.Gözaltına alınan zanlı, Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Hırsız Sağlık Ekipleri 

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