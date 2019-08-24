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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden teşhis edildi - ADANA

Hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden teşhis edildi - ADANA

- Zanlının apartman bahçesine girmesi - Zanlının bisikleti alıp uzaklaşması - Yakalanan zanlının görüntüsüHırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden teşhis edildi - Adana 'da iki bisikletin çalınması olayını gerçekleştirdiği öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünde elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandıADANA (AA) - Adana 'da iki bisikletin çalınması olayına karışan şüpheli, güvenlik kamerasında elindeki dövmeden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde Mehmet Ali D'nin yol kenarına bıraktığı bisikleti, alışveriş için bir iş yerine gittiği sırada çalındı. Mehmet Ali D'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.Bu arada, ekipler, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinden de bisiklet çalındığı ihbarını aldı.Her iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan ekipler, sol elinin üstünde dövme bulunan kişinin her iki olayı gerçekleştirdiğini belirledi.Ekip, görüntüdeki şüphelinin bisiklet hırsızlığından emniyette suç kaydı bulunan Berkan K. olduğunu tespit etti.Şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Alışveriş Akalan Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 

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