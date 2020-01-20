Hırsızlık şüphelisi büfeye sigara satmak isterken böyle etkisiz hale getirildi

-Şahsın kapıdan kaçmaya çalışması

-Şahsın polislere direnmesi

-İş yeri çalışanının yanmayan sigarasını ağzından düşürmemesi

-İş yeri çalışanının polislere yardım etmesi

-Şahsın pencereden dışarıya çıkmaya çalışması

-Şahsın gözaltına alınması

-Çalıntı sigaralardan görüntü

-Hırsızlığın yaşandığı marketten görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- İş yeri çalışanı yanmayan sigarasını ağzından biran olsun düşürmedi ADIYAMAN



- Adıyaman’da, bir marketten hırsızlık yapan ve çaldığı sigaraları bir büfeye satmaya çalışan hırsızın suçüstü yakalanma anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir marketin camını kırarak içeriye giren ve burada bulunan sigaraları, kasada ve sadaka kutusunda bulunan bir miktar parayı çalan Ahmet K., isimli şahsın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şahsın, Adıyaman merkezde bulunan bir büfeye çalıntı sigaraları satmaya çalıştığı anlaşıldı. Hırsızın getirdiği sigaraların faturasız ve çalıntı olduğunu fark eden büfe çalışanları sigaraları almayacaklarını söyledi.



Büfe çalışanları olay yerine çağırdıkları polis ekipleri gelene kadar da bir süre şahsı oyalamaya çalıştı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri büfe içerisinde bulunan Ahmet K’nın elinde sigara paketlerinin içerisinde bulunduğu torbayı elinden alarak şahsı gözaltına almak istedi. Bu esnada kapıdan kaçmaya çalışan Ahmet K., polis ekiplerince tutularak, kaçamaması için büfe içerisine konuldu. Burada polise direnerek mukavemette bulunan şahıs, bu defa büfenin penceresinden kaçmak istedi. Meydana gelen olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yanmayan sigarasını ağzından düşürmeyen iş yeri çalışanı da dikkatlerden kaçmadı. Yanmayan sigarasını biran olsun ağzından düşürmeyen iş yeri çalışanı, şahsın mukavemette bulunduğu ve aynı zamanda hakaretler savurduğu polis ekiplerine de yardımcı oldu. İş yeri çalışanı ağzındaki yanmayan sigarasıyla da polislere yardımcı olmak amacıyla zaman zaman şahsın ya ayağından ya da karnından tutarak etkisiz hale gelmesini sağladı. Elleri kelepçelenen Ahmet K., daha sonra ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)



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