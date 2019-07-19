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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı

Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı

olay yeri

Akalan Kamera Hırsız Kadın Hırsız Polis Ekipleri 

-detyalar

( İSTANBUL )- Şüphelilerin yakınları marketin kepenklerini kırdığı anlar kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı. Şüpheli 2 kadının yakınları olduğu iddia edilen şahıslar ise markete saldırarak kepenkleri kırdı. Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi’nde bir markette yaşandı. Markete gelen 2 şüpheli kadın hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanlar tarafından yakalanan 2 kadın kaçmaya çalıştı fakat market çalışanları şüphelileri bırakmadı. İddiaya göre dışarıda bekleyen şebeke üyeleri ise marketi saldırarak kepenklerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kadını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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