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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelileri yakalandı - KOCAELİ

Hırsızlık şüphelileri yakalandı - KOCAELİ

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Asayiş Şube Müdürlüğü genel görünüm - Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı Kocaeli 'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - Evlerden 100 bin lira değerinde eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin çok sayıda suçtan arandığı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaların bulunduğu öğrenildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, evlerden 100 bin lira değerinde elektronik ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'in Orhan ve Gündoğdu mahallelerinde balkon kapısından girilen evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracın İstanbul'da S.S. isimli şahıs tarafından kiralandığını belirledi.Soruşturma devam ettiği sırada aynı aracın Tüysüzler Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, aracı İstanbul'a döndüğü sırada Dilovası'nda durdurdu.Araçtaki E.S. (28), A.A. (29) ve M.Ö. (40) gözaltına alındı, yapılan aramada Tüysüzler Mahallesi'nde bir evden çalındığı belirlenen 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.Şüphelilerden E.S'nin 32 ayrı suçtan kaydının olduğu, A.A'nın 24 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu, M.Ö'nün de 9 ayrı suçtan arandığı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.İzmit'te de hırsızlık için girdikleri evlerden 100 bin lira değerinde elektronik ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.S.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız Avcılık 

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