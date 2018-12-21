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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı - MERSİN

Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı - MERSİN

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Şahsın emniyetten adliyeye sevkiHırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı - Mersin 'de bir iş yerinden kasa hırsızlığı yapmaya çalışırken polisler tarafından fark edilen 2 zanlı, kovalamaca sonucu gözaltına alındı - Kaçtıkları hafif ticari araçla, 5 araç ile motorize ekibe çarpan şüpheliler, bir polisin yaralanmasına yol açtıMERSİN (AA) - Mersin 'de bir iş yerinden kasa hırsızlığı yapmak isterken polisler tarafından fark edilen 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.Merkez Akdeniz ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, bir iş yerinde gördükleri 2 kişinin durumundan şüphelendi.Polisleri fark eden şüpheliler, hafif ticari araçla ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.
Zanlılar, kovalamaca esnasında 5 araç ile motorize polis ekibine çarpıp bir polisin hafif yaralanmasına neden oldu.Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası Osman K. (55) ve Servet S. (31) gözaltına alındı.Kovalamaca sırasında yaralanan Osman K, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Servet S. ise adliyeye sevk edildi.Gaziantep'ten Mersin 'e hırsızlık için geldikleri öne sürülen 2 şüphelinin bulunduğu araçta, kasa açmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Akalan Kamera Ticari Araç Hırsız Polis Ekipleri 

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