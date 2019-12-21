Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelileri kamyonun yanmayan lambasından yakalandı İzle

Hırsızlık şüphelileri kamyonun yanmayan lambasından yakalandı İzle

Şüphelilerin kamyonunun güvenlik kamerası

Restorasyon Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Şüphelileri çaldığı malzemeler detay
-Şüphelilerin emniyete giriş ve çıkışı

( KONYA ) KONYA

- Konya’da, bir türbe ve camilerin şadırvanlarında bulunan kurşun levhaları çalan 3 şüpheli, çaldıkları malzemeleri taşıdıkları kamyonun yanmayan lambasından yola çıkan polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Meram ve Karatay ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesinde bulunan ve bir süre önce restorasyonu yapılan Bedrettin Gühertaş Türbesi ve iki ilçede farklı camilerin şadırvanlarının üstünde bulunan kurşun levhaların sökülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma doğrultusunda farklı adreslerde bulunan güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerde sol arka lambası yanmayan bir kamyonet tespit etti. Şehir merkezindeki yaklaşık 258 benzer aracı tarayan polis, şüphelilerin kullandığı kamyoneti belirledi. Yapılan çalışmayla belirlenen şüphelilerin Horozluhan Mahallesinde bulunan iş yerine baskın yapan ekipler, hurdacılık yapan ve 3 suç kaydı bulunan A.K. (30) ile yanında çalışan Ö.E. (25) ve V.E.M’yi yakaladı. İş yerinde inceleme yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri piyasa değeri 30 bin lira olan şadırvanlardan sökülen kurşun levhaları buldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hurdacılık yapan A.K’nin gece saatlerinde camilerden çaldıkları kurşun levhaları sabah iş yerinde sattığı öne sürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı