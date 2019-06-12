Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi



- Eskişehir'de farklı mahallelerde ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Eskişehir'de Cumhuriye, Kumlubel ve Gökmeydan Mahallelerinde bulunan ikametlerde geçtiğimizi günlerde hırsızlık olayları gerçekleşti. Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarını G.İ ve Y.Y isimli şahısların yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak şahıslar, mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. (BRK-

