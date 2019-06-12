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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şahsıların adliyeye çıkarılışı

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Akalan Hırsız 


- Eskişehir'de farklı mahallelerde ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Eskişehir'de Cumhuriye, Kumlubel ve Gökmeydan Mahallelerinde bulunan ikametlerde geçtiğimizi günlerde hırsızlık olayları gerçekleşti. Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarını G.İ ve Y.Y isimli şahısların yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak şahıslar, mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. (BRK-
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