Hırsızlık şebekesine operasyon - MANİSA

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelilerin Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilmeleri Manisa 'da hırsızlık şebekesine operasyon - Diyarbakır'dan hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen 7 şüpheli, kaldıkları otelde yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli, konakladıkları otelde gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini tespit eden polis ekipleri, 7 kişiyi konakladıkları otelde gözaltına aldı.Zanlıların kente hırsızlık amacıyla Diyarbakır'dan geldikleri belirtildi.Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.Bu arada, 2 şüphelinin hırsızlık amacıyla girdikleri bir evden çıkış anları çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde müstakil evin bahçe duvarından atlayan şüphelilerin ellerindeki poşetlerle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.