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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık şebekesine operasyon - MANİSA

Hırsızlık şebekesine operasyon - MANİSA

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelilerin Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilmeleri Manisa 'da hırsızlık şebekesine operasyon - Diyarbakır'dan hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen 7 şüpheli, kaldıkları otelde yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli, konakladıkları otelde gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini tespit eden polis ekipleri, 7 kişiyi konakladıkları otelde gözaltına aldı.Zanlıların kente hırsızlık amacıyla Diyarbakır'dan geldikleri belirtildi.Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.Bu arada, 2 şüphelinin hırsızlık amacıyla girdikleri bir evden çıkış anları çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde müstakil evin bahçe duvarından atlayan şüphelilerin ellerindeki poşetlerle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Hırsızlık Şebekesi Hırsız Avcılık Polis Ekipleri Müstakil Ev 

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