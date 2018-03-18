Hırsızlık operasyonu - KONYA

: - Kulu Hükümet konağından detay - Zanlıların hastaneye getirilişi Konya 'da hırsızlık operasyonu - Kulu ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandıKONYA(AA) - Konya 'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yediemin Parkı'nda farklı tarihlerde 9 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.Kentteki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 5'i serbest bırakılırken 5'i emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.