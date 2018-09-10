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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlık operasyonu - KAYSERİ Haberi

Hırsızlık operasyonu - KAYSERİ Haberi

- Adreslere operasyon yapılması - Zanlıların gözaltına alınması - Güvenlik önlemi - Zanlıların hastaneye getirilmesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı zamanlarda 25 ikametgahın kapı kilitlerini kırarak ziynet eşyası ve para çalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Polis, yaklaşık 4 ay süren araştırma neticesinde kimlikleri tespit edilen 28 hırsızlık zanlısına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alındı, diğerlerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.Ayrıca operasyonda aranan bir kişi yakalandı ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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