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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

Hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

- Olay anı - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması İstanbul 'da hırsızlık operasyonu - İş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası'nda iş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'ndaki 6 ilçede meydana gelen 10 ayrı iş yeri ve otomobilden hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı gri renkli kapalı kasa aracı tespit etti.Şüphelilerin her hırsızlık olayından önce park halindeki araçların plakalarını çalarak çalıntı plaka kullandıklarını belirleyen polis, Anadolu Yakası'nda fiziki çalışma yürüttü.Polis, 14 Haziran'da Ümraniye'de bir iş yeri ve otomobilden meydana gelen hırsızlık olayından sonra şüphelilerin kullandığı aracın trafikte kaçmaya çalıştığını tespit edince aralarında kovalamaca yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin aracında yapılan aramada Ümraniye'deki iş yerinden çalınan tekstil ürünleri, dizüstü bilgisayar ve çelik kasa ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden Nadir S'nin (27) trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, uyuşturucu, 2 açıktan hırsızlık, 3 yaralama, 2 görevi yaptırmamak için direnmek, Çetin E'nin (19) iş yerinden hırsızlık, Eren A'nın (20) oto hırsızlığı, yağma, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, Barış S'nin (27) ise 18 iş yerinden, 3 otodan, 9 açıktan hırsızlık, 3 yaralama, 3 görevi yaptırmamak için direnme suçlarından suç kaydının hakkında 21 aranmasının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.Güvenlik kamera görüntülerinde 27 Mayıs'ta Sultanbeyli'de ısıtma sistemleri satan bir iş yerinin önüne araçlarıyla gelen şüphelilerin, tanınmamak için maske ve eldiven taktıkları kepenkleri kırarak girdikleri iş yerinden 90 bin lira değerindeki 23 kombiyi çaldıkları anlar görülüyor.

Trafik Güvenliği Uyuşturucu Hırsızlık Operasyonu Dizüstü Bilgisayar Dur İhtarı 

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