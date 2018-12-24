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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

Hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen malzemelerden görüntüler - Zanlıların adliyeye sevki İstanbul merkezli hırsızlık operasyonu - Ev ve iş yerlerine girerek eşya ve otomobil çaldıkları öne sürülen kişilere yönelik İstanbul ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı - Gözaltına alınan şüphelilerin kentte 3 ayda meydana gelen 61 hırsızlık olayının faili oldukları belirlendiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da ev ve iş yerlerine girerek eşya ve otomobil çaldıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından 21 Aralık'ta İstanbul 'da 8 ilçe ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürelen Şükrü L'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.Adreslerde yapılan aramada 3 dizüstü bilgisayar, 2 televizyon, 2 scooter, hırsızlık suçunda kullanılan aletler ile bir miktar para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Ekim'den 21 Aralık'a kadar kent genelinde 61 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin evlerden aldıkları anahtarla da 11 otomobil çaldıkları, ele geçirilen 8 otomobilin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.Şüphelilerin lüks sitelere sabaha karşı 04.00 - 06.00 arasında 3 - 4 kişilik ekipler halinde kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan 45 dosya klasöründen oluşan evrak 6 polis tarafından taşındığı görüldü.
Kadın şüpheli adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına tepki gösterirken, diğer bir şüpheli de "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim, yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda." şeklinde bağırdı.

Televizyon Hırsızlık Operasyonu Suç Örgütü Dizüstü Bilgisayar Basın Mensupları 

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