Hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

- Hırsızlık anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri - Polisin evlere operasyonundan görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri İstanbul 'da hırsızlık operasyonu - Gece saatlerinde iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da gece saatlerinde iş yerlerine girerek çelik kasa soyduğu veya iş yerlerinin camlarını kırarak girip hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gece saatlerinde iş yerlerinden hırsızlık yapan suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler yaklaşık 3 buçuk ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 Mart'ta 8 ilçede 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. - Dağcılık malzemeleriyle hırsızlıkGözaltına alınan şüphelilerin 30 Kasım 2017'de Güngören'deki bir tekstil fabrikasının çelik kasasından 2 milyon lira ile kasadaki 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığı iddia edildi. Şüphelilerin söz konusu soygunu dağcılıkta kullanılan ipler ve malzemelerle gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin iplerle fabrikanın çatısına çıktığı, daha sonra diğer şüphelileri iplerle yukarı çektiği iddia edildi. - Ara tutuklamalarla birlikte 18 şüpheli tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk ay süren çalışmasının içerisinde, gece saatlerinde taşla ya da balyozla iş yerlerinin camlarını kırarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 9 şüpheli de tutuklanmıştı. Gece saatlerinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklanmış oldu.Örgüt liderliğini Ö.S ile H.D'nin yaptığı suç örgütünün toplam 36 iş yerinden yaklaşık 5 milyon lira değerinde hırsızlık yaptığı öne sürüldü. Şüphelilerden H.D'nin emniyetteki sorgusunda hırsızlıktan elde ettiği parayla düğün yaptığını ifade ettiği, diğer şüphelilerin ise paralara şans oyunlarında harcadığı bildirildi. Basına dağıtılan güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelilerin gece saatlerinde bir cep telefonu satış mağazasının camını balyozla kırarak iş yerine girip cep telefonlarını çalma anları görülüyor.