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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık operasyonu - GAZİANTEP

Hırsızlık operasyonu - GAZİANTEP

- Hırsızlık anının güvenlik kamerası kaydı - Zanlıların adliyeye sevki Gaziantep 'te hırsızlık operasyonu - Çaldıkları araçla hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te çaldıkları araçla hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla E.K. ile A.K. çalıntı otomobille yakalandı.Şüphelilerin, hayvan hırsızlığı yaptıkları ve 3 otomobil daha çaldıkları öne sürüldü.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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