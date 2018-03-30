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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık olayının altından cinsel taciz çıktı

Hırsızlık olayının altından cinsel taciz çıktı

Köy içinden görüntü

Cinsel İstismar Öğretmenler Harekete Geç Cep Telefonu Okul Müdürü 

-Okuldan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) - Hırsızlık olaylarından şüphelenen öğretmenler araştırma yaparken cinsel tacizi ortaya çıkardı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda yaşanan hırsızlık olaylarından şüphelenen ve durumu araştıran öğretmenler, iddialara göre cinsel taciz olayını ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Şuhut ilçesinde bir ilkokulda hırsızlık olayından dolayı öğrencilere çeşitli sorular soran öğretmenler, öğrencilerin söyledikleri ile hırsızlık şüphelisini tespit etti. Öğretmenler öğrencilerin hırsızlık şüphelisi hakkında diğer anlattıkları karşısında ise adeta şok oldular. Öğrenilen bilgiler önce okul müdürüne ardından da Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çocukların ifadelerini aldıktan sonra harekete geçerek, köy halkından birisi olduğu öğrenilen hırsızlık, cinsel taciz ve tecavüz zanlısı D.C.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak ilk önce 4 erkek çocuğun, ardından da verilen ifadeler sonrasında 5 kız ve 4 erkek çocuğun daha ifadesine başvurduğu öğrenildi. İddiaya göre verilen ifadelerde çocuklar, köy halkından olan D.C.’nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, bu sırada cep telefonu ile de kameraya kaydettiğini iddia etti. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.C.’nin 5’i kız 8’i erkek olmak üzere toplamda 13 ilkokul çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.
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