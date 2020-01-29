Hırsızlık iddiasıyla yaşanan baltalı cinayette yeni detaylar ortaya çıktı



- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, dün gece cinayetle biten olayın detayları çıkmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre; saat 22’00 gibi şehir dışından oturduğu eve gelen Halil Akçan (69) anahtarını kaybettiği için çilingir çağırdı. Kapısı kilitlenmeyen Akçan duyduğu ses üzerine dışarı çıktı bahçede Gökhan Yıldız ile karşılaştı Halil Akçan çıkan arbedede başına aldığı balta darbesiyle yere yığıldı olay esnasında hafif yaralı şekilde kaçmaya çalışan Gökhan Yıldız polise yakalanacağını anlayınca Yavansu Mahallesi’ndeki üst geçitten atladı. Ağır yaralanan Gökhan Yıldız kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Gökhan Yıldız’ın asker firarisi olduğu da öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş yönlü soruşturma başlatırken, her iki şahsın da cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (İÜD-MB-Y)



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