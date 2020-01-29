Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık iddiasıyla yaşanan baltalı cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hırsızlık iddiasıyla yaşanan baltalı cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

evden, üst geçitten, hastaneden, olay yerinden görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Çilingir Hastane Asker Firarisi Üst Geçit Cinayet 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, dün gece cinayetle biten olayın detayları çıkmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre; saat 22’00 gibi şehir dışından oturduğu eve gelen Halil Akçan (69) anahtarını kaybettiği için çilingir çağırdı. Kapısı kilitlenmeyen Akçan duyduğu ses üzerine dışarı çıktı bahçede Gökhan Yıldız ile karşılaştı Halil Akçan çıkan arbedede başına aldığı balta darbesiyle yere yığıldı olay esnasında hafif yaralı şekilde kaçmaya çalışan Gökhan Yıldız polise yakalanacağını anlayınca Yavansu Mahallesi’ndeki üst geçitten atladı. Ağır yaralanan Gökhan Yıldız kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Gökhan Yıldız’ın asker firarisi olduğu da öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş yönlü soruşturma başlatırken, her iki şahsın da cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (İÜD-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı