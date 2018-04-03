Hırsızlık iddiası - KOCAELİ İzle

- Operasyonda şüphelilerin yakalanması - Çalınan tahta kalıpların araçtaki görüntüsü - Şüphelilerin emniyete getirilmesi Kocaeli 'de hırsızlık iddiası - Derince ilçesindeki bir inşattan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2'si çocuk 6 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde bir inşattan kalıp tahtaları çaldıkları iddia edilen 2'si çocuk 6 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Derince ilçesindeki bir inşattan kalıp tahtaları çalındığı ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.Teknik takibin ardından ekipler, İstanbul'dan gelerek Derince'de bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelilerin aracının, Gebze D - 100 Karayolu'nda olduğunu tespit etti.Karayolunda güvenlik önlemi alan polis ekiplerini fark eden şüpheliler, ters yöne dönerek kaçmak isterken, kendilerini takip eden polis aracına çarptı.Polis ekipleri, durdurdukları minibüsteki 2'si çocuk 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Araçta yapılan aramada ele geçirilen kalıp tahtaları, işlemlerin ardından inşaat sahibine teslim edildi.