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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık iddiası - KOCAELİ Haberi

Hırsızlık iddiası - KOCAELİ Haberi

- Zanlıların emniyetten çıkışı - Güvenlik kamerası görüntüleri Kocaeli 'de hırsızlık iddiası - Gebze ilçesinde bir evden, içinde yaklaşık 350 bin liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 2 kadın gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir evden, içinde yaklaşık 350 bin liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları öne sürülen 2 kadın yakalandı.Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 46. Sokak'taki bir evden içinde yaklaşık 350 bin liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın el arabasına yüklenerek çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını Y.A. (36) ile S.Ö'nün (25) gerçekleştirdiğini belirledi.Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince Kırıkkale'de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenildi.Şüpheli Y.A'nın kucağında bebeği ve küçük kızıyla Gebze Emniyet Müdürlüğünden çıktığı görüldü.

Küçük Kız Sabıka Kaydı Ziynet Eşyası Harekete Geç Polis Ekipleri 

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