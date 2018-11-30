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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık iddiası - KOCAELİ

Hırsızlık iddiası - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de hırsızlık iddiası - Evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Barbaros Mahallesi'ndeki bazı evlerde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, ilçedeki evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli kadının bulunduğu otomobilin plakasını tespit etti.Takibe alınan aracın Başiskele ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı anlaşılan otomobildeki Selçuk D'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Ekiplerin 3 şüpheli kadını arama çalışması devam ediyor.

Polis Baros Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

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