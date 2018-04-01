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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlık için taksiyle geldi; önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

Hırsızlık için taksiyle geldi; önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Hırsızlık Zanlısı Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Yardım Kutusu 

-Zanlının emniyetten çıkartılması
-Zanlının araca bindirilmesi
-Aracın gitmesi
-Emniyetten görüntü
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-AÇIK İSİM: Süleyman Sönmez

( ADANA - HD)- Aynı gece taksiyle gittiği 2 iş yerini soyan hırsız zanlısı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı ADANA

- Adana’da soyduğu iş yerlerine taksiyle giden hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarına yakalandı. Alınan bilgiye göre, ilk olay, geçen 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Gece 02:00’de taksiyle tatlıcıya gelen bir kişi araçtan indikten sonra iş yerinin cam kapısını zorlayarak içeri girdi. Hırsız, 3 bin lira değerindeki laptop ve 40 lira bozuk parayı çaldı. İş yeri sahibi ise sabah hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark edince şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Aynı gece 2 iş yerini soydu Aynı hırsız 12 Şubat'ta da gece 01:00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda aynı yöntemi kullanarak içeri girdiği tatlıcı dükkanından laptop ve içerisinde yaklaşık 200 lira olan yardım kutusu ile çekmecede bulunan 100 lirayı alıp kaçtı. Aynı gece 02:30 sıralarında ise aynı kişi, aynı bulvar üzerindeki bir kafeye girip, kasadaki paraları çaldı. Güvenlik kamerası yakalattı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği iş yerlerindeki güvenlik kameraları üzerinde çalışma başlattı. Kameraya yansıyan kişinin S.S. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde yakaladı. Emniyette ifadesi alınan S.S, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. (UMT-
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