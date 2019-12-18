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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldüren 3 kişi tutuklandı

Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldüren 3 kişi tutuklandı

adliye girişinden görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 

-Adliye binasından görüntü
-Ural'dan görüntü
-Adliye Çıkışından Ural görüntüsü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde geçtiğimiz ay hırsızlık için girdikleri evin sahibini darp ederek ölümüne sebep olan 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay 23 Kasım’da sabah saat 04.00 sıralarında Kale Mahallesi 102. sokakta meydana geldi. 32 numaralı dairenin üst tarafından eve girdiği tahmin edilen hırsızlar, evde bulunan Abdullah Aşı’yı (93) döverek bayılttıktan sonra elbiselerini alarak kayıplara karıştı. Babasının dışarı çıkmadığını fark eden Abdullah Aşı’nın oğlu Doğan Aşı, eve girdikten sonra babasının yerde yattığını fark edince sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah Aşı’yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Aşı, 9 Aralık'ta 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zanlılar operasyonla yakalandı Olaya karışan zanlıları belirleyen güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Evlerinden alınan zanlılar, Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından öğlenden sonra Silvan Adliyesi’ne sevk edildi. T.T., F.E. ve İ.A., 7 saatlik ifadelerinin ardından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi. (YRT-
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