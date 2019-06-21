Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık çetesi operasyonu - GAZİANTEP

Hırsızlık çetesi operasyonu - GAZİANTEP

- Adliyeden dış detay - Zanlıların adliyeye getirilmesi Gaziantep 'te hırsızlık çetesi operasyonu - Çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te hırsızlık çetesine yönelik operasyonda, çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda iş yerlerinden para kasası çalan hırsızlık çetesi üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A. A.F.G, H.Y, R.K, E.K, A.K ve D.Y. olduğunu belirledi.Şüpheliler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve şüphelilere liderlik yaptığı iddia edilen M.A'nın ise 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Akalan Kamera Para Kasası Hırsızlık Çetesi Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı