Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - İZMİR

- F.Y.'nin kasada cüzdanını düşürmesi - F.Y.'nin çıktığı iş yerinden çıktığı sırada başka bir müşterinin yerdeki cüzdanı alması İzmir 'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Konak ilçesinde alışveriş merkezinde müşterinin düşürdüğü cüzdanı başka bir müşteri herkesin gözü önünde alarak gitmesi güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde bir alışveriş bir müşterinin düşürdüğü cüzdanı başka bir müşterinin alması güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, F.Y. (40), cüzdanının çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler F.Y'nin cüzdanını Hatay semtindeki bir alışveriş merkezinde düşürdüğünü tespit etti.F.Y'nin düşürdüğü cüzdanı alışveriş merkezindeki bir müşterinin aldığını belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - Güvenlik kamerası görüntüleriF.Y'nin cüzdanını düşürmesi ve başka bir kişinin cüzdanı alması alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, iş yerinde çıkmak üzere olan F.Y. çantasını düzeltmek isterken cüzdanını düşüyor. F.Y. dışarı çıkarken kasanın önünde kuyrukta bekleyen bir başka müşteri kimse farketmeden cüzdanı alıyor.