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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - ERZURUM

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - ERZURUM

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Markete giren hırsızlardan detay görüntülerHırsızlık anı güvenlik kamerasında - Erzurum 'un Horasan ilçesinde, iki şüphelinin bir marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildiERZURUM (AA) - Erzurum 'un Horasan ilçesinde, iki zanlının bir marketten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'ndeki Mahmut Toprak'a ait bir markete gece saatlerinde gelen ve yüzlerini kapatan iki kişi, marketin arka kısmındaki pencereden içeri girdi.Marketten sigara ve çeşitli ürünler çalan şüpheliler, daha sonra dışarı çıkıp kaçtı.Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde olayı fark eden Toprak, ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak durumu haber verdi.Olay yerine gelen ekiplerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, hırsızların suç işleme anının saniye saniye kayıt altına alındığı anlaşıldı.Güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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