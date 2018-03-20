Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

güvenlik kamerası

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kamera Güvenlik Kamerası Demir Makası Hırsız 


- Gaziantep’te bir telefoncu dükkanına giren kapüşonlu hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gaziantep'te bir telefoncu dükkanına gece giren hırsızlar içeride bulunan telefonları alarak motosikletle kaçtı. Dükkana gelen kapüşonlu 3 hırsız telefon dükkanının kepenginin kilidini demir makasıyla kesti. Kepengi açan hırsızlar kapının camını kırarak içeri girdi. Dükkanda bulunan cep telefonlarını alan hırsızlar geldikleri motosikletle kaçtı. Hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı