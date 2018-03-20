Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

- Gaziantep’te bir telefoncu dükkanına giren kapüşonlu hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gaziantep'te bir telefoncu dükkanına gece giren hırsızlar içeride bulunan telefonları alarak motosikletle kaçtı. Dükkana gelen kapüşonlu 3 hırsız telefon dükkanının kepenginin kilidini demir makasıyla kesti. Kepengi açan hırsızlar kapının camını kırarak içeri girdi. Dükkanda bulunan cep telefonlarını alan hırsızlar geldikleri motosikletle kaçtı. Hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.