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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - ŞANLIURFA

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - ŞANLIURFA

- Zanlıların götürülmesi - Güvenlik kamerasıHırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, merkez Haliliye ilçesindeki Atatürk ve Sultan Fatih Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, yüzleri kapalı 2 kişinin iş yerindeki bilgisayarları topladığı görülüyor.Polis ekibi, yaptığı araştırmalar sonucunda şüpheli olarak belirlediği M.E, A.C. ve A.E'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin kullandığı yerlerde yapılan aramalarda, iş yerinden çalıntı olduğu bildirilen bilgisayarlar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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