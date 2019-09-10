Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti... Demir parmaklığı çelik halatla kamyona bağlayıp söktüler

-KAMYONLA SÖKÜLEN PENCERENİN DEMİR PARMAKLIĞININ OLDUĞU YER

-EV SAHİBİ OĞUZ ALP'İN OLAYI ANLATMASI

-İÇERİDEN PATLATILAN KAPI

-DARMADAĞIN OLMUŞ EV

-KIRILIP ÇALINAN EVİN SIHHİ TESİSATI

-EV SAHİBİ İLE RÖP

-MAHALLEDEN BİR KADIN İLE RÖP

-KADININ DA HIRSIZLARDAN DERT YANMASI

-MAHALLEDEN GÖRÜNTÜ

-GENEL VE DETAYLAR



( AYDIN )- Önce kapı ve pencereyi çaldılar sonra evi soydular AYDIN



- Aydın’da hırsızlar bir evin önce demir kapısı ile pencerenin demir korkuluklarını çaldı ardından evi soydu. Evde yeterli miktarda kıymetli eşya bulamayan hırsızlar, balyoz ve çekiçleri eve monte edilmiş sıhhi tesisatı da kırıp çaldılar. Mahalledeki önlenemeyen hırsızlık olayları nedeniyle birçok vatandaş can güvenliğinden de endişe edip evlerini terk etmeye başladı.

İlginç olay İncirliova İlçesine bağlı Acarlar Mahallesi 16 sokak üzerindeki 22 numaralı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibini takibe alan bir grup hırsız ya da hırsızlar önce evin penceresindeki demir parmaklığı çelik halatla kamyona bağlayıp söktüler. Ardından eve giren hırsızlar evde para edecek ne varsa hırsızlık amacıyla getirdikleri kamyona yüklediler. Evde para edecek malzemeyi az bulan hırsızlar bu defa çekiç ve balyozlarla evin sıhhi tesisatını da kırıp çaldılar. Azılı hırsızlar bununla da yetinmeyip müstakil evin demirde olan bahçe kapısını da söküp gittiler. Saatlerce süren hırsızlık olayına kimsenin ev sahibinin ziyareti tamamlayıp eve dönmesi ile ortaya çıktı. “Beldede en büyük sorun hırsızlık oldu” Hayatında ilk defa böylesine garip bir hırsızlık olayı ile karşılaştığını belirten Oğuz Alp, yaşadıklarına adeta isyan etti. Çalınan eşyalar bir yana evde ciddi boyutta hasar oluştuğunu ve evinin oturulamaz hale geldiğini belirten Oğuz Alp, “Daha önce defalarca hırsızlık olayı yaşandı. Ancak böylesi akla hayale gelecek gibi değil. Hırsızlar kamyonla geliyor. Önce pencerenin demir korkuluklarını çelik halatla kamyona bağlayıp demir korkuluğu söküyorlar. Ardından eve girip evin kapısını içten patlatıp yanaştırdıkları kamyona işlerine yarayacak ne varsa yükleyip götürüyorlar. Evde para edecek fazla malzeme bulamamışlar sanırım çekiç ve balyozlarla evin sıhhi tesisatını da söküp götürüyorlar. Keşke benden para isteselerdi de evimi bu hale getirmeselerdi” diye dert yandı. Defalarca emniyete gidip şikayetçi olmalarına rağmen mahalledeki hırsızlık olaylarının bir türlü önlenemediğini belirten Oğuz Alp, Acarlar’daki en büyük sıkıntının hırsızlık olayları olduğunu belirtti.

(İK-Y)

