Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızların yeni hedefi okulların demir bahçe korkulukları

Hırsızların yeni hedefi okulların demir bahçe korkulukları

hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri,

( GAZİANTEP )- Okullardaki korkulukları çalan hırsızlar kameradan kaçamadı GAZİANTEP

Demir Korkuluk Korkuluk Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Gaziantep'te hırsızlar bu kez de okulların demir bahçe korkuluklarını çaldı. Edinilen bilgiye göre ilginç hırsızlık olayları Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki iki ayrı okulda yaşandı. Okulların duvarlarından atlayıp bahçeye giren A.N.G isimli şahıs demir korkulukları sökerek dışarı attı. Daha sonra panelvan tipi aracıyla olay yerine tekrar gelen şahıs söktüğü bahçe korkuluklarını aracına yükleyip olay yerinden uzaklaştı. İlginç hırsızlık anları ise okulların güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından yapılan operasyonla yakalanan A.N.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (SVY-SD-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı