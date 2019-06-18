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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hırsızların hedefi oldu, düşük maliyetli alarm sistemi geliştirdi Haberi

Hırsızların hedefi oldu, düşük maliyetli alarm sistemi geliştirdi Haberi

-Muhammed Karabaş’ın alarmla ilgilenmesinden detay

Hırsız Alarm Sistemi 

- -Alarm görüntüsünden detay
- -Muhammed Karabaş’ın röportajından görüntü
- - Muhammed Karabaş’ın alarm sistemini kurmasından detay
- -Alarm sisteminin çalışmasından detay
- -Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

– Batman’da iki defa motosikleti çalınan Muhammed Karabaş, düşük maliyetli alarm sistem geliştirdi. Batman’da ikamet eden Muhammed Karabaş daha önce ısınmak için yaptığı elektrikli yelekten sonra alarm sistemi geliştirdi. İki defa motoru çalınan Karabaş, kendi imkanlarıyla evinin bahçesine gece-gündüz sensör ile çalışan alarm kurdu. Hem gece hem de gündüz fişe takınca alarmın hemen çalıştığını belirten Karabaş, “Düşük maliyetli ve güzel bir alarm yaptım. Şu an arabama hırsız yaklaşamıyor. Geçen sefer evimden motorum çalınmıştı. Bir komşunun evine gittim ve orada bir sensör gördüm. Orada aklıma geldi ve denemek istedim. O günden sonra gönül rahatlığıyla yaptığım alarmı kullanıyorum. Bunu biraz daha geliştirmek istiyorum. Mesela telefonla mesaj gelecek şekilde yapmak istiyorum. Bunun için de yetkililerden yardım istiyordum. Alarmın özelliği gece-gündüz sensörlü olmasıdır. Gece de olsa gündüz de olsa fişe taktığım zaman hemen çalışıyor. Yani arabama hiç kimse yaklaşamıyor” dedi.

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