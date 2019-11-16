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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar telef etti Haberi

Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar telef etti Haberi

telef olan koyundan görüntü

Jandarma Bild Hırsız Hayvan Irak 

-görüntüyü çeken şahsın konuşması
-hayvanlardan görüntü
-fotoğraflar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de hırsızların çalıp, dağlık alana bıraktığı 30 koyunun 10’unu kurtlar parçaladı. Hırsızların bölgeden koyunları çıkaramadığı için dağlık bölgeye bırakıldığı iddia edildi.Edinilen bilgiye göre Aşağı Kayabaşı Mahallesi Sarı köprü mevkisi, merkeze bağlı Koyunlu, Taşlıca ve Fesleğen köylerinde iki hafta içerisinde toplam 214 koyun çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve köylüler tarafından koyunların çalındığı bölgelerde aramalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında dağlık alana terk edildiği belirlenen 10'u telef olmuş, 30 koyuna ulaşıldı. Telef olan koyunların kurtlar tarafından parçalandığı belirlenirken, canlı olanlar ise sahiplerine teslim edildi.Koyunları çalınan besiciler Ramazan Taşlatan, Hüseyin Uçar, Musa Ulgun, Mustafa Göksu ve Süleyman Üçler hırsızlık olayının aydınlatılmasını istediklerini söyledi.


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