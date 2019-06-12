Hırsızların aracı geri geri iterek çaldığı anlar kamerada

-Hırsızın market önünden yürüyüşü

-Aracın yanına gelmeleri

-Aracı geri geri ittirmeleri ve kaçmaları

-röp



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Kartal’da kimliği henüz belirlenemeyen iki hırsız, park halindeki aracın kapısını saniyeler içerisinde açtılar. Geri geri ittirdikten sonra çalıştırdıkları araca binip olay yerinden kaçan hırsızlar izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Kartal Yakacık Yeni Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yaşandı. Park halinde bulunan 34 SR 914 plakalı aracı gözlerine kestiren hırsızlar, bölgedeki bir marketin önüne araçlarıyla geldiler. Kimlikleri henüz belirlenemeyen şahıslar, ardından araçtan inerek harekete geçtiler. Yüzlerini kapüşonlarla kapatan şahıslar aracın yanına gelerek önce birinin kendilerini izleyip izlemediğini anlamak için çevreyi kolaçan ettiler. Kısa süre sonra da şahıslardan biri gözcülük yaparken diğeri de aracın kapısına yöneldi. Şahıs, park halindeki aracın kapısını saniyeler içerisinde zorlanmadan açtı. İki şahıs aracı geri geri ittirerek yola soktular, ardından bindikleri aracı çalıştırıp olay yerinden hızla kaçtılar. Sabah namazından dönen araç sahibi Hüseyin Dumlu aracını bıraktığı yerde göremeyince neye uğradığını şaşırdı. Aracı hırsızlar tarafından çalınan Hüseyin Dumlu, “Cumartesi günü sabah namaza gittim, araba yerindeydi. Geldiğimde arabanı yerinde olmadığını fark ettim, hemen polise bildirdim. Kamera kayıtlarına baktık etraftan. Bir siyah aracın geldiğini, marketin sağına geldiğini, oradan iki kişi inip yüzleri kapüşonlu bir şekilde. Arabayı buradan çıkarırken kapüşonları yüzlerinden açıyorlar. Arabayı vurdurarak direksiyon milini kırarak aşağı doğru gidiyorlar. Markette de yine eşkallerinin görüntüleri var. Etrafa, polise civara herkese haber saldık. Ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Bu bizim canımızı yaktı, başkalarının canı yanmasın” dedi.

Aracı çalınan Dumlu, olayı polise bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yaşanan hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar önce arabayla olay yerine gelip aracı park ediyorlar. Sonra araçtan inip çalacakları aracın önüne gelip çevreyi kolaçan ediyorlar. Ardından birkaç saniye içerisinde aracın kapısını açıp aracı geri geri ittirerek çalıştırıyor ve araçla kaçıyorlar. (HA-EY

