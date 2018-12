Hırsızların aracı altında kalmaktan son anda kurtulan inşaat sahibi o anları anlattı

-ARŞİV



KOCAELİ - "O an lastiğin altında kalsam ölürdüm"



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaat alanına giren hırsızları durdurmak isterken şahısların olay yerinden kaçtıkları aracın altında kalan inşaat sahibi o anları anlattı. Emniyet ekiplerine teşekkür eden Şengezer, “Aynı bölgede bu hırsızlar 10. kez benim malımı çaldılar” dedi.

Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 707 Sokak üzerinde bulunan inşaatta 1 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, inşaat alanına panelvan minibüsle gelen 2 hırsız alanda bulunan malzemeleri araca yüklemeye başladı.

İnşaatta yabancıları gören komşularının haber vermesi üzerine inşaat sahibi Mustafa Şengezer, hızla olay yerine gitti. Otomobilini park ettikten sonra inşaat alanına girmeye çalışan Şengezer, o an kendisini gören hırsızların içinde olduğu ve hızla inşaat alanından çıkan panelvan aracın çarpması ile yola savruldu. Daha önce de faklı tarihlerde 10 kez hırsızlık yaşanan inşaatında bu kez ölümden döndüğü anları anlatan Şengezer, "O an lastiğin altında kalsam ölürdüm” dedi.

"Abi gel şantiyeye girip malı yüklüyorlar" Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay anını anlatan inşaat sahibi Mustafa Şengezer, “Bu şahıslar daha önce defalarca hırsızlık yaptılar. İnşaatımdan pleymutlarımı, makinemi, malzemelerimi çaldılar. İnşaatın etrafı kapalı. Kilitleri kırarak içeri girdiler. Biz de bunun üzerine komşulara dedim ki, ‘Böyle bir şey olursa bana haber verin’ dedim. En sonki olayda hırsızlar içeri girerken beni aradılar. ‘Abi gel şantiyeye girip malı yüklüyorlar, 155’i de aradım’ diye bana söylediler. Evimden arabama binip hemen geldim" dedi.

"O an lastiğin altında kalsam ölürdüm" Hırsızları yakalamak için inşaat alanına geldiğinde ölümden döndüğünü anlatan Şengezer, "Kırdıkları kapının önünde çıkamamaları için arabamı bıraktım. Ben arabamdan inerken hızlı bir şekilde çıktılar. Bana çarpıp, kapıyı da kırarak gittiler. Demir kapının altında kaldım, kolumdan yaralandım. Parmaklarım beton üzerinde sürüklendi. Kaslarımda da bir ağrı var yürüyemiyorum. Arabayla çarptılar bana, o an lastiğin altında kalsam ölürdüm” diye konuştu.

“Aynı bölgede bu hırsızlar 10. kez benim malımı çaldılar” Şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Mustafa Şengezer, “Hastaneye gittim. Daha sonra emniyete gidip şikayet ettim. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katarak bu hırsızları yakaladılar. Şu anda takdir, yüce adaletindir. Önemli olan hırsızların cezasını çekmesi, benim de mağduriyetimin giderilmesiydi. Aynı bölgede bu hırsızlar 10. kez benim malımı çaldılar. Elimde olan ekmek paramı, aileme bakmak için çalıştığım bütün malzemelerimi çalıp götürdüler” şeklinde konuştu.

