-Mehmet Özdemir'in emniyetten çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi



( ADANA - HD) Hırsızları "zemzem" yazısı ele verdi- Adana'da bir evden televizyon ve tıraş makinesi çaldığı ileri sürülen 3 hırsızdan ikisi bindikleri otomobilin ön tarafında yazan "zemzem" yazısından yakalandı ADANA



- Adana'da bir eve girip televizyon ve tıraş makinesi çaldığı ileri sürülen 3 hırsızdan ikisini bindikleri otomobilin ön tarafında yazan "zemzem" yazısı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Y. (25), Mehmet Ö. (20) ve M.A.D. (17) gece otomobil ile bir evin önüne gelip demir şebekeyi yerinden sökerek içeri girdi. Şahıslar evdeki televizyon ve tıraş makinesini alıp otomobile koyarak kayıplara karıştı. Ev sahibi eve geldiğinde televizyonu ve tıraş makinesinin olmadığını görünce hemen polise ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil ile ara sokağa gelen 3 kişinin bir süre sonra kucağında televizyon ile otomobile bindiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada otomobilin ön tarafında "zemzem" yazdığını belirledi. Polis bu otomobili Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından incelediğinde plakasına ulaşıp oradan da sahibini belirledi. Polis otomobilin sahibiyle yaptığı görüşmede kaza yaptığını ve otomobili tamirci Fırat Y.'ye götürdüğünü söyledi.



Polis bunun üzerine Fırat Y. ile yanındaki iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yaptığı çalışmada Fırat Y.'nin yanındaki iki kişinin de Mehmet Ö. ile M.A.D. olduğunu saptadı. Polis bu iki şahsı yakaladı. Zanlılardan Mehmet Ö. ifadesinde, kendisini Fırat Y.'nin götürdüğünü televizyonu da kucağına onun verdiğini söyledi.



M.A.D.'de yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Mehmet Ö. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. (FKE-

