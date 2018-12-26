Hırsızları kardaki ayak izleri ele verdi

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-Hırsızların getirilişi ve tepkiler



( MUŞ )- Özel ekibin takibe aldığı hırsızlar, kullandıkları metruk binaya girerken yakalandılar MUŞ



- Muş’un Varto ilçesinde 11 ayrı eve giderek değerli eşya ve para çaldıkları anlaşılan 2 kişi, kullandıkları metruk eve giderken kardaki ayak izleri sayesinde yakalandı. Varto ilçesinin Kültür Mahallesi’nde son iki ayda artan hırsızlık olayları nedeniyle Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. 36 kamerayı inceleyen özel ekip, suçluların kaldığı metruk bir ev tespit etti. Metruk evde yapılan araştırmada, şüphelilerin kullandıkları alkol kutuları, nargile malzemesi ve çerez paketlerinden parmak izi alındı. Ayrıca burada gördükleri tarih şeklindeki imzayı fark eden özel ekip, önce soyulan evlerdeki tarih şeklindeki imzayla eşleştiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, kar yağışıyla şüpheli şahısların bıraktığı ayak izlerini takip edilerek yerlerini belirledi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıslar, bir müddet süren kovalamaca sonucunda yakalandı. 11 farklı adreste yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini soyarak değerli eşyalarını ve paralarını çaldıkları anlaşılan S.Ç. (17) ve G.B. (17) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken, yakınları ise görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. (MSA-Y)

