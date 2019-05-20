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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızları görünce pencereden aşağıya böyle atladı

Hırsızları görünce pencereden aşağıya böyle atladı

Güvenlik kamerası

Kamera Hırsız 

-Hırsızlardan görüntü
-Şahsın atlaması
-Hırsızların kaçması

( İSTANBUL )- Eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç pencereden böyle atladı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç pencereden atladı. Hırsızlık anı ve gencin penceren atladığı o anlar ise kameraya saniye saniye kaydedildi. Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah erken saatlerde sokağa gelen hırsızlar bir araçta bulunan ses sistemini çalmak için aracın yanına yanaştı. Aracın bagajında bulunan ses sitemlerini geldikleri arabaya yüklemeye başladı.
Bu sırada eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören bir genç 1. kattaki evin penceresinden hırsızları yakalamak için atladı. Gencin atladığını gören hırsızlar panikleyerek hızla olaya yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın yanına yanaşarak ses sistemini kendi araçlarına yüklemeye çalışan hırsızlar kameraya yansırken gencin atladığı o an görülüyor.
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