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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Güvenlik kamerası

Televizyon Ya Sonra Akalan Kamera Hırsız 

-İki hırsızlık şüphelisinin işyerlerinin çevresinde dolaşması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı. Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından işyerlerinden hırsızlık yapan iki kişiyi son işlerinde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan D.K. ile M. D., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çaldıkları televizyon, et, döner bıçakları sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.
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