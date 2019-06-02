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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra polise yakalandı...Hırsızlar kamerada Haberi

Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra polise yakalandı...Hırsızlar kamerada Haberi

Şüphelilerin adliyeye sevki

Adli Kontrol Kamera Kaydı Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Olay anına ilişkin güvenlik kamera kaydı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise oda içine yertiştirilen bebek kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Maltepe, Aydınevler Mahallesi’nde 4 Mayıs günü gerçekleşen evden hırsızlık olayının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına başladı.
Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anı oda içine yetiştirilen bebek kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kayıtları inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek peşlerine düştü. Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda şüphelilerin Bahçelievler’de bulunan Zafer Mahallesi’nde bir otomobille seyir halinde oldukları görüldü.
Bunun üzerine ekipler otomobili durdurarak içinde bulunan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğince gözaltına alınan Ozan Ç., Hakan D. ve Mehmet K.’nın çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. İfadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ozan Ç. ve Hakan D. tutuklanırken, Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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