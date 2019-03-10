Hırsızlar lokma sırasında yakalandı İzle



- Balıkesir’de ATM cihazına düzenek yerleştiren 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısları pusuya düşüren polislerin, şüphelileri lokma sırasında yakaladığı öğrenildi. Balıkesir ve ilçelerinde ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke çökertildi. Güvenlik kameralarına takılan ve ATM cihazlarına kopyalama cihazı takan M.A., F.T. ve F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ayrıntılarında ise dolandırıcıların ATM cihazındaki kopyalama cihazını söktükten sonra Devlet Hastanesi önünde yapılan bir lokma hayrına katıldıkları ve polis ekiplerinin de lokma sırasına girerek şahısları kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.

