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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlar lokma sırasında yakalandı İzle

Hırsızlar lokma sırasında yakalandı İzle

Şahısların emniyetten çıkarılışı ve adliyeye götürülüşü

( BALIKESİR -ÖZEL)-Lokmaları boğazlarına dizdiler BALIKESİR

Polis Akalan Kamera Kredi Kartı Polis Ekipleri 


- Balıkesir’de ATM cihazına düzenek yerleştiren 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısları pusuya düşüren polislerin, şüphelileri lokma sırasında yakaladığı öğrenildi. Balıkesir ve ilçelerinde ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke çökertildi. Güvenlik kameralarına takılan ve ATM cihazlarına kopyalama cihazı takan M.A., F.T. ve F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ayrıntılarında ise dolandırıcıların ATM cihazındaki kopyalama cihazını söktükten sonra Devlet Hastanesi önünde yapılan bir lokma hayrına katıldıkları ve polis ekiplerinin de lokma sırasına girerek şahısları kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.
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