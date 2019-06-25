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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hırsızlar lokantacının veresiye defterini çalarken kameralara yakalandı Haberi

Hırsızlar lokantacının veresiye defterini çalarken kameralara yakalandı Haberi

Hırsızlık anları güvenlik görüntüsü

Güvenlik Kamerası Veresiye Defteri Hırsızlık Çetesi Hırsız Sanayi Sitesi 

-İşletme sahibi şimşek röp.
-İşletmeden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar girdikleri lokantadan veresiye defteri ile 500 TL değerinde sucuk çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz pazar sabahı sanayi sitesinde meydana geldi. Üç kişilik hırsızlık çetesi, sitede bulunan üç lokantadan ikisine girdi. Hırsızlar, Mustafa Şimşek'in sahibi olduğu lokantadan veresiye defteri ile 500 TL değerinde sucuk çaldı. Buradan da hemen bitişikte olan Nihat Cünedioğlu'na ait lokantaya girerek kasadaki bozuk paraları çaldılar. Yüzlerini gizlemedikleri görülen üç hırsız olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızların peşine düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Mustafa Şimşek, "Pencere camını kırıp içeri girmişler. Kasa bölümünde veresiye defteri vardı. Para bulamayınca defteri almışlar, ardından da sucukları. Polis konuyu araştırıyor" dedi.
(HA-MŞ)
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