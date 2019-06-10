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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlar lastik dükkanını dakikalar içinde boşalttı...O anlar kamerada İzle

Hırsızlar lastik dükkanını dakikalar içinde boşalttı...O anlar kamerada İzle

Hırsızlık anları

(İSTANBUL - ÖZEL - GÜNCEL GÖRÜNTÜ) İSTANBUL

Polis Kamera Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 


- Kartal’da bir lastikçi dükkanının önüne minibüs ile gelen hırsızlar, dükkan kapısının kilitlerini tel kesme makasları ile kestiler. Ardından dükkana giren hırsızlar onlarca lastiği dakikalar içerisinde alarak minibüse yüklediler. Dakikalar içerisinde yaşanan hırsızlık dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay Kartal Soğanlık Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sabahın erkan saatlerin bir lastikçi dükkanının önüne minibüs ile gelen hırsızlar planlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri tel kesme makası ile dükkan kapısının kilitlerini kestiler. Dükkandan içeri giren hırsızlar burada bulunan lastikleri minibüse hızlıca yüklemeye başladılar. Dakikalar içerisinde onlarca lastiği minibüse yükleyen hırsızlar ardından olay yerinden uzaklaştılar. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis şimdi her yerde o hırsızları arıyor.
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