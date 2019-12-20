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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlar köyün 4 kahvesinden televizyonları çaldı, köylüler çaresiz kaldı

Hırsızlar köyün 4 kahvesinden televizyonları çaldı, köylüler çaresiz kaldı

Köy içinde genel

Televizyon Tahkikat Jandarma Kahvehane Mobese Kameraları 

-Kahvehaneler
-Kahveciler röp.

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesindeki köylere dadanan hırsızlar, bir köydeki 4 kahvenin televizyonlarını çaldı. Olay, İznik ilçesi Orhaniye Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylerdeki kahvehaneleri gözlerine kestiren hırsızlar, 5 kahvehaneden 4'ünü soydu. Sabah kahvehaneleri açan işletmeciler, neye uğradıklarını şaşırdı. Televizyonların ve kasada bulunan paraların olmadığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kahvehanelerin kapılarının levye ile açıldığı tespit eden jandarma timleri, zanlıları bulmak için köyün mobese kameralarını incelemek istedi. Ancak kameraların kayıt yapmadığı görüldü.
Televizyonsuz kalan köylüler, "Köy mobeseleri çalışmıyor. Hırsızlar tespit edilemedi" diyerek duruma tepki gösterdi. Televizyonları çalınan kahvehane sahipleri ise, "Mobeseler var ancak çalışmıyor. Mağdur olduk. Muhtarlığın zaten bütçesi yok. Bir gece de 4 kahvehaneyi soyup soğana çevirip gittiler" diye dert yandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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