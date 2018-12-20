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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlar kovalamaca sırasında çaldıkları altınları yola attı, yakalanmaktan kaçamadı

Hırsızlar kovalamaca sırasında çaldıkları altınları yola attı, yakalanmaktan kaçamadı

polis ekipleri

Polis Aracı Olay Yeri İnceleme Polis Merkezi Hırsız Polis Ekipleri 

-yerden toplanan altınların incelenmesi
-olay yeri inceleme ekipleri
-toplanan altınların zarfa konulması
-şüphelilerin polis aracına alınması
-şüpheli adamın ayrı araca bindirilmesi
-detaylar

( ANTALYA ) - Olay yeri inceleme ekipleri el feneriyle yolda altın aradı - Toplanan altınlar zarfa konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki hırsızlar çaldıkları iddia edilen ziynet eşyalarını yola atıp kaçmak istedi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yola attıkları altınlar polis tarafından toplandı. Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 07 EGC 29 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. İçerisinde 3 şüpheli bulunan aracın kaçması üzerine polis takibe başladı.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca üzerlerinde bulunan ziynet eşyalarını yola attı. Dakikalar süren kovalamacanın ardından 3 şüpheli yakalandı. Polis, Göksu Caddesi üzerine gelerek yola atılan ziynet eşyalarını aradı. Yolda 2 altın küpe, 1 altın bilezik, 1 altın zincir ve 2 altın yüzük bulundu. Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda polis kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin ziynet eşyalarını Denizli'den çaldığı ortaya çıktı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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